Dörtlü tatbikat

Güney Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Fransa, savaş uçakları, savaş gemileri ve helikopterlerle tatbikat yaptı

Güney Kıbrıs, İtalya, Yunanistan ve Fransa, “EUNOMIA 4-2023” adı altında ortak tatbikat yaptı ve tatbikat dün tamamlandı.Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, tatbikatın Doğu Akdeniz bölgesinde güvenliği ve istikrarı güçlendirmeyi amaçladığını ve tatbikatın bu yıl dördüncüsünün gerçekleştirildiğini yazdı.Gazete, tatbikat çerçevesinde önceki gün Fransız “Rafale” savaş uçakları ile Yunan F-16’larının “Lefkoşa FIR hattı” içinde ve Mari’deki (Tatlısu) “Evangelos Florakis Deniz Üssü” yakınlarında uçuş yaptıklarını kaydederken, deniz üssünün açıklarında da savaş gemilerinin demirlediğini belirtti.Habere göre, tatbikatta Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) ait “Yoannidis” açık deniz devriye gemisi, kıyı devriye gemileri, hava savunma ekipleri, AW-139 tipi helikopterler, Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne ait firkateynler, denizaltıları, “EWAC F-16” tipi savaş uçağı, Fransız Silahlı Kuvvetleri’ne ait “Chevalier Paul” firkateyni, “Siene Rafale” açık deniz devriye gemisi ve İtalya Silahlı Kuvvetleri’ne ait “Borsini” açık deniz devriye gemisi, “C-AEW” uçakları ve insansız hava araçları yer aldı.Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Chevalier Paul” firkateynini ziyaret ettiği ifade edildi.