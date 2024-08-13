Dört ülkenin askerleri Güney Kıbrıs'ta

Rum Savunma Bakanı Palmas “dost ve müttefik ülkeler” olarak nitelendirdiği Amerika, Kanada, Almanya, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta asker bulundurduğunu söyledi ve geçen hafta Baf’ta ABD ile ortak tatbikat icra ettiklerini belirtti

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas “dost ve müttefik ülkeler” olarak nitelendirdiği ABD, Kanada, Almanya, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta asker bulundurduğunu, geçen hafta da Baf’taki Andreas Papandreu hava üssünde ABD ile ortak tatbikat icra ettiklerini açıkladı.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre Güney Kıbrıs’ın “küçük bir ülke olmasına rağmen bölgede başrol oynamakta olduğunu” söyleyen Palmas “bu başrolümüzü fiilen göstermek zorundayız. Aynı zamanda uluslararası sorunlara çözüm sağlamak için müdahalemiz gerektiğinde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak jeostratejik ve jeopolitik konumumuzu fiilen öne çıkarmak zorundayız.” ifadesini kullandı.

Palmas “dost ve müttefik” diye nitelediği Amerika, Kanada, Almanya, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ta asker bulundurduğunu söyledi, bu ülkelerin Güney’de asker bulundurmasının Rum tarafındaki bazı çevrelerce dillendirildiği gibi askeri operasyon değil, “Lübnan’dan yeni bir tahliye gerekmesi halinde vatandaşlarına yardımcı olmak ve tahliyeyi kolaylaştırmak olduğunu” iddia etti.

Gazetecilerin, son günlerde Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssünde” gözlemlenen hareketliliği sormasına karşılık Palmas “dost ülkelere yardım sağlıyoruz ve aynı zamanda geçen hafta ABD ile ikili bir tatbikat icra ettik.” dedi, şunları ekledi:

“Kınanacak veya suçlanacak bir şeyimiz yok. Tanınmış, demokratik, çağdaş, uluslararası toplumca tanınmış bir devletiz ve gerek Milli Muhafız Ordusu’nun uçar imkanları gerek diğer imkanlarıyla ihtiyaç duyulacak bir mesele çıktığında -savaş çatışmalarından değil, barışçıl ve diğer operasyonlardan bahsediyorum- hazır olabilmemiz için tatbikat yapmak en doğal hakkımızdır. Çatışmadan bahsetmiyorum, barışçıl ve diğer operasyonlardan söz ediyorum.”

Güney Kıbrıs’ın “demokratik bir ülke olarak bölgede oynadığı bir baş rolü bulunduğunu ve dost ülkelere yardımcı olmak zorunda olduğunu” yineleyen Palmas “gerek Avrupa Birliği’ne gerek bölgede bulunan yabancı vatandaşlara, Lübnan’da herhangi bir askeri operasyon olması halinde ülkelerine dönmelerine yardımcı olmak için gerekli organik çerçeveyi ve mekanizmaları oluşturmak zorundayız” dedi.

“Kıbrıs’ın çatışmaların parçası olduğu algısıyla endişeye gerek yok.” diyen Palmas Rum yönetimi olarak “savaş operasyonlarıyla ilgili meselelere her türlü barışçıl ve siyasi imkanla çözüm bulmaya çalışanların yanındayız. Esirlerin serbest bırakılması ve ateşkes, bölgede hakim olan tehlikeli durumun yatışmasının ilk adımıdır.” ifadesini kullandı.

Vasilis Palmas’ın, sivil tahliyesi için oluşturulan “Estia” planının devreye sokulduğunu açıkladığını yazan gazete edindiği bilgilere dayanarak AB ülkelerinin ve ABD’nin, karar çıkması halinde, bölgedeki vatandaşlarının tahliyesi konusunda Rum yönetimine başvuru yaptığı bilgisini ekledi.

Haravgi haberi “Baf Üssündeki Hareketlilik Konusunda: ‘ABD’yle Uçar İmkanlar İle İkili Tatbikat Yaptık’… Savunma Bakanı: ‘Dost Ülkelere Kolaylık Sağlıyoruz” başlığıyla aktardı.



