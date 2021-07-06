Dört Mısırlı yangından kaçarken can verdi

Güney’deki yangında ölen 4 Mısır uyruklu kişinin yangın esnasında domates serasında çalıştıkları ve bindikleri araçla yangın yerinden kaçmaya çalışırken yanarak hayatını kaybettikleri öğrenildi



Mısır yönetimi, Kıbrıs Rum kesimindeki yangında ölen 25-35 yaşları arasındaki 4 mevsimlik işçinin Mısır vatandaşı olduğunu doğruladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Lefkoşa'daki Mısır Büyükelçiliği, Kıbrıs Rum Kesimi'nde çalışan 4 Mısırlının çıkan büyük yangın sonucu hayatını kaybettiği bilgisine ulaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilendi.

Öte yandan yangında ölen 4 Mısır uyruklu kişinin yangın esnasında domates serasında çalıştıkları ve bindikleri araçla yangın yerinden kaçmaya çalışırken yanarak hayatını kaybettikleri ortaya çıktı.



