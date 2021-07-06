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Dört Mısırlı yangından kaçarken can verdi

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Güney’deki yangında ölen 4 Mısır uyruklu kişinin yangın esnasında domates serasında çalıştıkları ve bindikleri araçla yangın yerinden kaçmaya çalışırken yanarak hayatını kaybettikleri öğrenildi

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Dört Mısırlı yangından kaçarken can verdi
 
Mısır yönetimi, Kıbrıs Rum kesimindeki yangında ölen 25-35 yaşları arasındaki 4 mevsimlik işçinin Mısır vatandaşı olduğunu doğruladı.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Lefkoşa'daki Mısır Büyükelçiliği, Kıbrıs Rum Kesimi'nde çalışan 4 Mısırlının çıkan büyük yangın sonucu hayatını kaybettiği bilgisine ulaştı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilendi.
Öte yandan yangında ölen 4 Mısır uyruklu kişinin yangın esnasında domates serasında çalıştıkları ve bindikleri araçla yangın yerinden kaçmaya çalışırken yanarak hayatını kaybettikleri ortaya çıktı.
 
 
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