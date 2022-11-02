"Doğu Akdeniz’deki deniz anlaşmazlığının barışçıl çözümüne hazırız”

Birleşmiş Milletler 6’ncı (Hukuk konuları) Komitesi’ndeki Rum temsilci Haris Hrisostomu, Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz’deki bütün deniz anlaşmazlıklarının, barışçıl çözümü için herhangi bir ülkeyle diyaloğa da, bu tür anlaşmazlıkları Lahey Uluslararası Mahkemesi önünde çözmeye de hazır olduklarını söyledi

Güney Kıbrıs Rum yönetimi BM Genel Kurulu’nda, “Doğu Akdeniz’deki her türlü deniz anlaşmazlığının barışçıl çözümü için herhangi bir ülke ile müzakereye hazır olduğunu” açıkladı.

Fileleftheros’un haberine göre ilgili açıklamayı, Birleşmiş Milletler 6’ncı (Hukuk konuları) Komitesi’ndeki Rum temsilci Haris Hrisostomu, Genel Kurul’da yaptı.

Lahey Uluslararası Mahkemesi’nin 1 Ağustos 2021-31 Temmuz 2022 dönemi yıllık raporuna atıf yapan Hrisostomu raporun toprak ve deniz sınırlandırmaları, egemenlik hakları ihlalleri, insan hakları ve uluslararası insan hakları, soykırım, uluslararası yasadışı fiiller için tazminatlar, çevre ve uluslararası sözleşmelerin yorumlanması ve uygulanması gibi geniş bir yelpazeyi kapsadığına dikkat çekti.

Hrisostomu, Rum yönetiminin BM anayasasının 2 (3) ve 33’üncü maddeleri uyarınca bütün anlaşmazlıkların barışçıl çözüm imkânlarına çok önem verdiğini ve Lahey Mahkemesi’nin hararetli bir destekçisi olduğunu belirtti. Konuşmasında, Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz’deki bütün deniz anlaşmazlıklarının, barışçıl çözümü için herhangi bir ülkeyle diyaloğa da, bu tür anlaşmazlıkları Lahey Uluslararası Mahkemesi önünde çözmeye de hazır olduklarını söyledi.

Haris Hrisostomu, Rum yönetiminin Lahey Uluslararası Mahkemesi’nin zorunlu yargı yetkisini 1988’de tanıdığını, “bütün devletlerin de tanıması gerektiğini” savundu.

Alithia, haberi “Kıbrıs, Doğu Akdeniz’deki Deniz Anlaşmazlıkların Barışçıl Çözümüne Hazır… Hrisostomu’nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki Konuşması” başlığıyla aktardı.

