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Doğu Akdeniz’de dörtlü tatbikat

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Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya, Doğu Akdeniz’de hava-deniz tatbikatı yapıyor

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Doğu Akdeniz’de dörtlü tatbikat
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Güney Kıbrıs, Yunanistan, Fransa ve İtalya son 4 yıldır ortaklaşa icra ettikleri “Evnomia” isimli hava-deniz tatbikatının beşincisini 12-18 Eylül tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de icra edecek.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros’un haberine göre, “bölgedeki güvenlik ve istikrarı güçlendirmek ve serbest seyir” maksadını taşıyan tatbikat bu yıl Yunanistan’ın koordinatörlüğünde “Evnomia-5” kod ismiyle icra edilecek.

Katılımcıların hava ve deniz kuvvetlerinin operasyonel açıdan "birlikte çalışabilirliği ve karşılıklı anlayışı" hedefleyen tatbikatta hava ve deniz egzersizleri, deniz yasaklama unsurlarının incelenmesi, hava savunma harekatları, su üstü harekat ve denizaltı karşıtı operasyon, asimetrik tehditlere karşı operasyon, arama ve kurtarma operasyonları, sivil tahliyesi operasyonları ve siber savaş operasyonları icra edilecek.

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