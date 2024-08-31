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Doğal gaz için işbirliği görüşüldü

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Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etti, Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı ile bir araya geldi

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Doğal gaz için işbirliği görüşüldü
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Mısır’ın yeni Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi’nin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği ve bu çerçevede Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiyu’yla bir araya geldiği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde, Papanastasiyu ile Badawi’nin önceki gün yaptıkları görüşmede, Rum kesiminin tek yanlı ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi'ndeki (MEB) doğal gaz keşiflerinin değerlendirilmesinin hızlandırılmasına ilişkin iş birliği yollarını görüştüklerini yazdı.

Yapılan resmi açıklamada, Badawi’nin Güney Kıbrıs ziyaretinin, iki bakan arasında görüş alışverişinde bulunulması için Papanastasiyu’nun daveti üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

İki ülke heyetlerinin iki bakanın başkanlığında yaptığı toplantıda enerji alanındaki uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını da yazan gazete, toplantıda doğal gaz ve yeşil enerji nakledilmesi için Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya yönelik güvenilir bir enerji koridoru meydana getirilmesi amacıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesi gerektiğinin teyit edildiğini belirtti.

Gazete, buna paralel olarak görüşmede Mısır’daki mevcut altyapıların kullanılmasıyla Güney Kıbrıs’ın doğal gaz yataklarının geliştirilmesinin hızlandırılması yanı sıra sıvılaştırılması ve uluslararası piyasalara ihraç edilmesi için sözde Rum MEB’inden Mısır’a doğal gaz nakledilmesinin yollarının incelendiğini de ekledi.

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