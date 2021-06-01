DİSİ dört bölgede birinci

DİSİ, Lefkoşa, Limasol, “Mağusa bölgesi” ve Baf’ta birinci gelirken, Larnaka ve sözde “Girne” bölgesinde ise AKEL’in birinci geldi

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi DİSİ’nin Lefkoşa, Limasol, “Mağusa bölgesi” ve Baf’ta birinci geldiğini, Larnaka ve sözde “Girne” bölgesinde ise AKEL’in birinci geldiğini yazdı.Rum kesiminde muhafazakar-merkez sağ parti konumdaki ve Rum meclisinde 18 sandalyeye sahip Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ), seçimi yüzde 27,77'lik oyla ilk sırada tamamladı. DİSİ, ilk sıradaki yerini korumasına rağmen 2016'daki seçime göre 2,9 puan kaybetti.Rum meclisinde 16 milletvekili bulunan ana muhalefet ve sol görüşlü AKEL yüzde 22,32'lik oyla seçimi ikinci sırada tamamladı. Ancak önceki seçime göre 3,3 puan kaybetti.Mecliste 9 sandalyesi bulunan Kıbrıs Rum milliyetçisi Demokrat Parti (DİKO) oyların yüzde 11,3'ünü alarak sandıktan üçüncü çıktı ve bir önceki seçime göre 3,2 puanlık düşüş yaşadı.Aşırı sağcı ve ırkçı ELAM, seçimden en fazla güçlenerek çıkan parti oldu. 2016'da seçim barajını kıl payı geçerek 2 milletvekiliyle temsiliyet kazanan ELAM, oylarını yaklaşık yüzde 83 artırdı. Türkiye ve KKTC karşıtı eylemlerle bilinen ELAM, oylarını yüzde 3,71'den yüzde 6,78'e çıkardı.Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta kayıtlı seçmen sayısının 557 bin 836, oy kullananların sayısının 366 bin 608 (yüzde 65.7), oy kullanmayanların sayısının 191 bin 228 (yüzde 34.28), geçerli oy sayısının 357 bin 712 (yüzde 97.57), geçersiz oy sayısının 6 bin 826 (yüzde 1.86), boş oyun ise 2 bin 70 (yüzde 0.56) olduğunu yazdılar.Habere göre partilerin oy dağılımı ise şöyle yer aldı:DİSİ yüzde 27.77AKEL yüzde 22.34DİKO yüzde 11.29ELAM yüzde 6.78EDEK yüzde 6.72DİPA yüzde 6.10Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği 4.41Gazete bölgelere göre oy oranlarına da geniş bir şekilde yer verdi.Güney Lefkoşa’daki kayıtlı seçmenin 196 bin 194; oy kullananların 125 bin 183 (yüzde 63.81), oy kullanmayanların 71 bin 11(yüzde 36.19); geçerli oyun 122 bin 349 (yüzde 97.7), geçersiz oyun 2 bin 165(yüzde 1.73), boş oyun 669 (yüzde 0.6) olduğunu yazan gazete DİSİ’nin burada yüzde 25.47; AKEL’in yüzde 21.06; DİKO’nun yüzde 10.99; EDEK’in yüzde 7.4; Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin yüzde 6.85; DİPA’nın yüzde 6.73; ELAM’ın ise yüzde 6.12 oranında oy aldığını belirtti.Habere göre, seçmen sayısı 115 bin 001, oy kullanan sayısı 74 bin 518 (yüzde 64.80), oy kullanmayanların 40 bin 483 (yüzde 35.20), geçerli oyun 72 bin 635 (yüzde 97.47), geçersiz oyun bin 494 (yüzde 2), boş oyun 389 (yüzde 0.52) olduğu Limasol bölgesinde, DİSİ yüzde 28.55; AKEL yüzde 22.05 ; DİKO yüzde 13.25; ELAM yüzde 6.53; DİPA yüzde 6.43; EDEK yüzde 4.8; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 3.33;Seçmen sayısı 58 bin 330, oy kullanan 38 bin 923 (yüzde 66.73), oy kullanmayanlar 19 bin 407, geçerli oy 38 bin 007 (yüzde 97.65); geçersiz oy 684 (yüzde 1.76), boş oy 232 (yüzde 0.60) olan Larnaka bölgesinde, AKEL yüzde 26.33; DİSİ yüzde 26.11; DİKO yüzde 9.70; EDEK yüzde 8.72; ELAM yüzde 7.66; DİPA yüzde 7.3; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 2.18;Seçmen sayısının 45 bin 50, oy kullananların 32 bin 873 (yüzde 72.97), oy kullanmayanların 12 bin 177(yüzde 27.03), geçerli oyun 32 bin 298 (yüzde 98.25), geçersiz oyun 435 (yüzde 1.32), boş oyun 140 (yüzde 0.43) olduğu Baf bölgesinde, DİSİ yüzde 29.88; DİKO yüzde 18:47; AKEL yüzde 17.15; EDEK yüzde 13.29; ELAM yüzde 7.31; DİPA yüzde 3.6, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 3.57;Seçmen sayısının 114 bin 394, oy kullananların 77 bin 132 (yüzde 67.43), oy kullanmayanların 37 bin 262 (yüzde 32.57), geçerli oyun 74 bin 869(yüzde 97.07), geçersiz oyun bin 742(yüzde 2.26), boş oyun 521 (yüzde 0.68) olduğu “Mağusa bölgesinde” DİSİ yüzde 31.51; AKEL yüzde 24.42; ELAM yüzde 7.73; DİKO yüzde 6.72; DİPA yüzde 4.92; EDEK yüzde 3.97; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 2.79;Seçmen sayısının 28 bin 867, oy kullananların 17 bin 979 (yüzde 62.28), oy kullanmayanların 10 bin 888 (yüzde 37.72), geçerli oyun 17 bin 556 (yüzde 97.65), geçersiz oyun 304(yüzde 1.69), boş oyun 119 (yüzde 0.66) olduğu sözde “Girne bölgesinde” , AKEL yüzde 24.47; DİSİ yüzde 24.30; DİKO yüzde 15; DİPA yüzde 7.9, ELAM yüzde 5.53; EDEK yüzde 5.16, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği yüzde 5.03 oy aldı.Politis gazetesi de, oy oranını yüzde 30 artıran ELAM’ın da seçimin bir diğer kazananı olduğuna işaret edildi.Güneyde 80 kişilik parlamentoda, 56 sandalye için seçim yapılıyor, Kıbrıslı Türklere ait 24 sandalye ise boş bırakılıyor.Adanın güneyinde öneki gün yapılan seçimler sonucu kadın vekil sayısı geriledi.Güney Kıbrıs Temsilciler Meclisi'nde toplam 56 milletvekilinden yalnızca 8'i kadın oldu.Güney Kıbrıs'ta önceki gün yapılan parlamento seçimlerinin galibi DİSİ olurken, bireysel olarak en fazla oyu AKEL Milletvekili Irene Haralambides aldı. Haralambides, toplamda 14 bin 8 oy ile seçimde en çok tercih edilen vekil olurken, 2016'da da 16 bin 847 oy ile yine ilk sırada seçilmişti.Irene HaralambidesGüney’de yayımlanan Politis gazetesi 2016 yılındaki milletvekilliği seçimlerinde DİSİ’nin yüzde 30.65; AKEL’in yüzde 25.67; DİKO’nun yüzde 14.49; ELAM’ın yüzde 3.7; EDEK’in yüzde 6.18, Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği’nin yüzde 4.81 oranında oy aldığını anımsattı.Gazete, DİSİ’nin oy oranının ilk kez yüzde 30’un altına düştüğünü, küçük partilerin oy oranlarını artırdığını DİPA’nın meclise girmeyi başardığını yazdı.Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs’ta önceki gün yapılan milletvekilliği seçim sonuçları neticesinde partilerin meclisteki sandalye dağılımına da yer verdi.Habere göre DİSİ 17; AKEL 15; DİKO 9; ELAM 4; EDEK 4; DİPA 4; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği 3 sandalye kazandı.Gazete AKEL’in Limasol ve Larnaka’da birer sandalye kaybettiğini, Lefkoşa’da ise oy kaybına uğramasına ve ikinci sırada yer almasına karşın bu bölgede 5 olan DİSİ karşısında, bir fazlayla, 6 sandalye elde ettiğini yazdı.Habere göre sözde Girne bölgesinde ise DİSİ, ikinci sırada yer almasına karşın mevcut 2 sandalyeyi korudu. AKEL ise bir sandalyede kaldı.DİKO’daki oy oranının düşmesine karşın, sahip olduğu 9 sandalyeyi koruduğunu yazan gazete ELAM’ın ise sandalye sayısını ikiye katlayarak 4 sandalyeye ulaştığını belirtti.DİPA’nın da katıldığı ilk seçimde 4 sandalye elde ettiğini belirten gazete EDEK ve Ekologların 2016 yılına oranla bir sandalye daha fazla elde ettiğini yazdı.Habere göre 2016 yılında DİSİ 18; AKEL 16; DİKO 9; ELAM 2; EDEK 3; Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği 2 sandalye elde etmişti.Gazete önceki gün yapılan seçimlerde Lefkoşa bölgesinde DİSİ 5; AKEL 6; DİKO 3; EDEK 1; Ekologlar 2; DİPA 2; ELAM 1;Limasol’da DİSİ 3; AKEL 3; DİKO 2; ELAM 1; EDEK 1; DİPA 1; Ekologlar 1; “Mağusa bölgesinde” DİSİ 4; AKEL 3; DİKO 2; ELAM 1; Larnaka’da DİSİ 2; AKEL 1; DİKO 1; ELAM 1; EDEK 1, şeklinde yer aldığını yazdı.Habere göre Baf’ta DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK , 2016 seçimleri gibi mevcut sandalyelerini korudu.Sözde “Girne” bölgesinde ise DİSİ mevcut 2 sandalyesini korurken AKEL 1 sandalyede kaldı.