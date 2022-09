“Diplomatik savaşı” New York’a taşıyorlar

Rum yönetimi ve Yunanistan’ın, Türkiye ile “diplomatik savaşlarını” BM Genel Kurulu’nun gerçekleştirileceği New York’a taşıyacağı, New York’ta yapacakları temasların ön hazırlığını mümkün olan en iyi şekilde yapmaya çalıştıkları bildirildi.

Fileleftheros’un “New York’ta Diplomatik Savaşlar” başlıklı haberine göre, Yunan ve Rum Dışişleri bakanları Nikos Dendias ve Yoannis Kasulidis, New York’ta temas edecekleri yabancı muhatapları ile görüşmelerinde, Türkiye’nin “revizyonist olduğu, Doğu Akdeniz’de meydan okuduğu ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasında iş birliğini yapmadığı” iddialarını savunacak.

Haberde Dendias ve Kasulidis’in görüşme randevuları hakkında bilgi verilmedi.