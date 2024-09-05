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Dipkarpaz ve Koruçam’da görev yapan öğretmenler için Metehan'da özel şerit

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Dipkarpaz ve Koruçam’da görev yapan öğretmenler için Metehan'da özel şerit
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Dipkarpaz ve Koruçam’daki okullarda görev yapan öğretmenlerin Metehan Geçiş Kapısı’ndan geçişlerini kolaylaştırmak için özel bir şerit oluşturuldu.
Haravgi gazetesi, Kayıplar ve “Mahsurlarla” İlgili İnsani Konulardan Sorumlu Komiser Anna Aristotelous'un Dipkarpaz Rum Ortaokulu eğitimcileri temsilcisi Evangelos Fukas ile görüştüğünü ve görüşmede Dipkarpaz ile Koruçam’daki okullarda görev yapan eğitimciler ve burada eğitim alan öğrencilerle ilgili konuların ele alındığını yazdı.
Habere göre Aristotelus, Fukas’a hükümet programındaki insan odaklı politikalar çerçevesinde yapılan değerlendirmenin ardından Metehan Geçiş Kapısı’ndan geçerek Dipkarpaz ve Koruçam’daki okullarda zorlu şartlar altında görev yapan eğitimcilerin işini kolaylaştırmak hedefiyle, eğitimcilerin de uzunca bir süredir talep ettiği bu kararın alındığı bilgisini verdi.
Aristotelus, Fukas aracılığıyla eğitimcilere sürdürdükleri zorlu görev için teşekkürlerini de iletti.
 
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