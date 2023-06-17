“Din hiçbir zaman Kıbrıs’ta problem olmadı”

DİSİ Eski Başkanı ve milletvekili Averof Neofitu, Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında dinin hiçbir zaman problem olmadığını söyledi.
Marakeş’te düzenlenen dinler arası diyalog meclis konferansında konuşan Neofitu, “Türk istilasına ve 1974’ten bu yana ülkenin bir bölümünün işgal altında olmasına” rağmen, Kıbrıslı Türklerle Rumların farklı kökenlerden insanlar arasındaki çeşitliliği korumayı başardığını savundu.
Neofitu, Kıbrıs sorununun da Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında sorun olmadığını; ancak uluslararası “işgal ve yasadışı istila sorunu” olduğunu ileri sürdü.
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