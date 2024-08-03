Dimitriu, popülaritesini artırıyor

Güney’de yapılan kamuoyu araştırmasına göre, DİSİ Başkanı ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, tercih edilen partiye bakılmaksızın en iyi milletvekili olarak popülaritesini artırdı

Güney Kıbrıs’ta “Cypronetwork” şirketi tarafından temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen bir kamuoyu araştırmasına göre DİSİ Partisi Başkanı ve Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, tercih edilen partiye bakılmaksızın en iyi milletvekili olarak popülaritesini artırdığı belirtildi.

Dimitriu’yu AKEL milletvekillerinden İrini Haralambidu’nun izlediğini yazan Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, araştırmaya katılanların “hangi partiye oy verirseniz verin, en iyi olduğunu düşündüğünüz üç milletvekilini bana söyleyin” sorusuna yüzde 28 oranıyla Annita Dimitriu, yüzde 11 oranıyla İrini Haralambidu, yüzde 10 oranıyla Stefanos Stefanu, yüzde 8 oranıyla Pavlos Milonas, yüzde 7 oranıyla da Averof Neofitu yanıtını verdiklerini iletti.

Araştırmaya katılanların yüzde 39’unun gelecek seçimlerde geleneksel partilere oy vermeyeceklerini söylediğini, diğer yüzde 39’luk kısmın da karşı görüşe sahip olduğunu kaydeden gazete, geriye kalan yüzde 22’lik oranın ise bu soruya “hiçbir fikrim yok” yanıtını verdiğini iletti.

Gazete yeni bir partiye/harekete ihtiyaç olup olmadığı sorusuyla, katılımcıların 58’inin ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduğunu da belirtti.

Haberde araştırmaya katılanların yüzde 60’ının Fidias Panayotu’nun aldığı yüksek oranların ve Avrupa Parlamentosuna (AP) seçilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu düşündüğü de ifade edildi.

Aşırı sağ eğilimli ELAM partisinin yükselişinin demokrasi açısından tehlikeli olup olmadığı sorusuyla ilgili olarak kamuoyunun bölündüğünü de yazan gazete, bu soruyla hem fikir olan katılımcılarının oranının yüzde 40, hem fikir olmayanların oranının ise yüzde 43 olduğunu ekledi.



