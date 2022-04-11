Dimitriadis, hayatını kaybetti

Eski Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Lefkoşa Türk Belediyesi ile iş birlikleriyle tanınan eski Lefkoşa Belediye Başkanı Lellos Dimitriadis, 89 yaşında hayatını kaybetti.Lefkoşa’nın güneyindeki Genel Hastane’de önceki gün akşamüzeri hayatını kaybeden Dimitriadis, bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.1933’te doğan Dimitriadis, ekonomi ve hukuk eğitimi aldı ve avukat olarak çalıştı. 1960 ile 1970 yılları arasında milletvekilliği de yapan Dimitriadis, 1971’den Aralık 2001’e kadar Lefkoşa Belediye Başkanlığı’na atandı ve Temmuz-Ağustos 1974’teki birkaç hafta dışında bu görevi yürüttü.1986’da, 1991’de ve 1996’da ise Lefkoşa Belediye Başkanlığına seçildi.Başkanlığı döneminde başkentin kanalizasyon sisteminin kurulmasında o dönemin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olan Mustafa Akıncı ile iş birliğiyle tanınan Lellos Dimitriadis, güneydeki belediyeler birliğini de kurdu.Dimitriadis, 1980'lerin başında Akıncı ile geçici bir dizi anlaşmaya başvurdu ve birlikte şehrin kanalizasyon sistemini iyileştirdi ve Lefkoşa'nın yeniden birleşmesi için ilk adımı attı.2017’de 30 yıllık belediye başkanlığı dönemini kaleme aldığı kitabı yayımlanan Dimitriadis’in kitabının tanıtımında konuşan Mustafa Akıncı, onun “yeniden birleşmiş bir Lefkoşa ve yeniden birleşmiş bir Kıbrıs vizyonunu paylaştığını” söylemişti.Öte yandan 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Lellos Dimitriadis’in ölümünden duyduğu üzüntüyü paylaştı.Akıncı’nin İngilizce yaptığı paylaşım şöyle:“Çok iyi bir arkadaşımın ölümü beni derinden üzdü; 30 yıl Lefkoşa'ya hizmet etmiş bir belediye başkanı; yeşil hattın her iki tarafında yaşayan tüm Lefkoşa sakinlerinin iyiliği için 14 yıl boyunca birlikte çalışma ayrıcalığına sahip olduğum bir meslektaşım. 1977'den bu yana, son 45 yıldır, Lellos Demetriades'i dürüst bir adam, Kıbrıs Rumları ile Kıbrıslı Türklerin barış içinde bir arada yaşaması için çalışan ve buna inanan ve halkına hizmet etme hevesiyle dolu biri olarak tanıyorum. Yokluğu kesinlikle derinden hissedilecektir. Oğullarına, torunlarına ve sevenlerine, tüm Lefkoşalılara ve Kıbrıslılara başsağlığı diliyorum. Huzur içinde yatsın.”Lellos Dimitriadis. Kıbrıslı Türk bestekar Kamran Aziz’le birlikte şarkılar söylemişti