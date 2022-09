Dikmen kökenli Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk’e Güney'deki evinin anahtarını verdi

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Dikmen kökenli bir Kıbrıslı Rum göçmenin, Baf’a bağlı “Anadiu” (Görmeli) köyü kökenli bir Kıbrıslı Türk’e, şu an Baf’ta söz konusu köyde bulunan evinin anahtarını verdiği belirtildi.

Dikmen kökenli Kıbrıslı Rum ile Baf’a bağlı “Anadiu” köyü kökenli Kıbrıslı Türk’ün, 1974 yılında köylerini ve mülklerini terk ettiklerini yazan Fileleftheros gazetesi, bu kişilerin daha sonra, tesadüfen birbirlerinin köyüne yerleştiklerini ve sınır kapılarının açılmasının ardından ise görüştüklerini ve aralarında bir güven ilişkisi oluştuğunu kaydetti.

Sözde “Kato Dikomo” (Aşağı Dikmen) muhtarı Hristos Hasikos’un, bu durumu, 2 Eylül'de Lakatamya’da yer alan belediye tiyatrosunun yanında bulunan “Agios Georgios” parkında düzenlenen “Dikmen Festivalinde” ifşa ettiğini kaydeden gazete, etkinlikte yüzlerce Dikmen kökenli Rum yanı sıra, şu an Dikmen’de yaşamını sürdüren Baf kökenli Kıbrıslı Türk ve eşi ile şu an yaşamını Baf’ın “Anadiu” köyünde sürdüren Dikmen kökenli Kıbrıslı Rum göçmenin de yer aldığını belirtti.

Gazete, etkinlikte ifade edilenlere göre, bahse konu Kıbrıslı Rum göçmenin, evde olmadığı zaman girebilmeleri için Kıbrıslı Türk’e evinin anahtarını verdiğini, eğer evdeyse, kapısını çalmaları halinde ise kendilerini karşılayacağını söylediğini aktardı.



Köyle ilgili bilgiler



“Anadiu” köyünün Baf’ın 31 kilometre kuzeydoğusunda bulunduğunu, kuzeyinde “Sarama” (Kuşluca) ile “Liso”, doğusunda ve güneyinde “Krittu Marottu” (Gritmarut), batısında ise “Fiti” köyünün bulunduğunu yazan gazete, 1974 yılına kadar köyde sadece Kıbrıslı Türklerin yaşadığını, 1931 yılına kadar ise köyde birkaç Kıbrıslı Rum bulunduğunu belirtti.

1974 yılının ardından, köyde neredeyse 30 yıl yerleşim olmadığını, ancak 2000 yılının ardından Rum hükümeti tarafından köye yerleşilmesi için teşvik verildiğini kaydeden gazete, köyün şimdiki sakinlerinin de 20’yi geçmediğini ekledi.