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Dikkat etmezsek vaka sayısı binlere yükselecek

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Güney’de Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis, gençlerin koronavirüs bitmişçesine rahat hareket ettiğini söyledi ve ekledi: “Dikkat etmezsek vaka sayısı binlere yükselecek”

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Dikkat etmezsek vaka sayısı binlere yükselecek

Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji Profesörü Dr. Petros Karayannis yeni tip koronavirüs vakalarında gözlenmekte olan artış nedeniyle “teyakkuz seviyesinin kırmızıda olduğunu” belirterek uyardı: “Dikkat etmezsek vaka sayısı binlere yükselecek.”
Güney’de yayımlanan Alihtia ve Haravgi’ye göre, Dr. Karayannis, “Kıbrıs Haber Ajansı”na (KİPE) yaptığı açıklamada, pazartesi günü saptanan vaka sayısının 787’ye yükselmiş olmasına rağmen insanların, özellikle de gençlerin koronavirüs bitmişçesine rahat hareket ettiğini söyledi. Çoğu vakanın 40 yaş altı, bunların büyük bölümünün de 25 yaş altında kişiler olduğuna dikkat çeken Karayannis, özellikle gençleri aşı olmaya çağırdı.
Karayannis daha önce vaka sayısının azalması için ellerinde kısıtlama önlemleri silahı bulunduğunu ancak şu anda epidemiyolojik durumu ve önümüzdeki birkaç gündeki gelişimini yakından takip etmek durumunda olduklarına işaret etti, şunları söyledi:
“Yaz sezonunda ve turistik hareketlilik varken ne tür kısıtlama önlemleri alınabilir bilmiyorum. Kısıtlama önlemi alınırsa ekonomimizi önümüzdeki sezon için de kapatmış gibi oluruz. Almanya’daki laboratuvar henüz açıklama yapmadığı için vakalardaki artışın Delta varyasyonundan mı kaynaklandığını bilmiyoruz ancak vaka sayısındaki yükseliş hızı Delta varyasyonunu düşündürüyor.”
Gazete, bulaşma oranının da yüzde neredeyse 2’ye vardığını vurguladı.
 
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