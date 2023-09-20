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“Diğer ülkelerle savunma işbirliği yükseltilmeli”

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Rum Meclis Başkanı Dimitriu, diğer ülkelerle savunma işbirliğinin yükseltilmesi gerektiğini söyledi

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“Diğer ülkelerle savunma işbirliği yükseltilmeli”
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Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu önceki gün, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) yeni Komutanı Yeorgios Cicikostas ile görüştü.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Dimitriu’nun görüşmede yaptığı açıklamada, koşulların rahat olmaya izin vermediğini ifade ederek, tahriklerle ortak mücadele edebilmek için ortak cephe belirlenmesi ve diğer ülkelerle savunma işbirliğinin yükseltilmesi gerektiğini söylediğini yazdı.
Dimitriu, bir önceki RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis’in eylemlerini överek, Cicikostas’ın da savunma gücünü ve operasyonel yeteneği artıracağına olan inancını dile getirdi.
Cicikostas da Dimitriu’ya teşekkür ederek, üstlendiği görevin ağırlığının farkında olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi.
 
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