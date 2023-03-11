DiCarlo ile üçlü görüşme masada

Rum lider Hristodulidis, önümüzdeki hafta Ada’ya gelecek olan BM Genel Sekreter Yardımcısı DiCarlo’nun katılımıyla, Cumhurbaşkanı Tatar ve şahsı arasında üçlü görüşme önerdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun liderleri, müzakerelerin başlaması için ortak zemin bulmaya cesaretlendirmek niyetiyle önümüzdeki hafta Ada’ya yapacağı ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şahsı ve DiCarlo arasında üçlü görüşme önerdi.

Hristodulidis’in öneriyi, Rum Yönetimi Başkanı’nın DiCarlo ziyaretinin ön hazırlıkları için dün bir araya geldiği Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüşmesi sırasında gündeme getirdiğine işaret eden Fileleftheros, haberi “DiCarlo İle Üçlü Görüşme Masada” başlığıyla manşete çekti.

Gazeteye göre, edinilen bilgiler DiCarlo’nun ziyareti BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorununda süregelen çıkmaza bir hal çaresi bulunması taahhüdüne bağlı olduğu mesajını veriyor. Kaynaklar DiCarlo’nun, iki tarafın tezlerinin bir noktada birleşip birleşemeyeceğini saptamak istediği, henüz araştırma aşamasında olunduğu, dolayısıyla bu dönemde özlü bir gelişme beklenmemesi gerektiğine vurgu yapıyor.

Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart DiCarlo’nun ziyareti öncesinde önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’le görüştü, dün de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bir araya geldi. Stewart, Hristodulidis’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, DiCarlo’nun yapacağı ziyaretin, Genel Sekreter’in Kıbrıs sorununa dair çabalara çok aktif katılmakta olduğuna dair çok önemli bir mesaj teşkil ettiğine vurgu yaptı.

Stewart DiCarlo’nun Tatar ve Hristodulidis ile yapacağı görüşmelerde, nasıl ilerleneceğine perspektifleri nasıl gördüklerini kendilerinden dinleyeceğini söyledi. “BM Kıbrıs’ta bir çözüm için ilerleme yöntemi bulma çabasında tamamen aktiftir. Şimdilik iki lider arasında olumlu bir atmosfer oluşmuş olmasından memnunuz. Bu, üzerine çok şey inşa etmek istediğimiz bir şeydir” dedi.

Stewart olanaklar gördüklerini belirterek “bu ziyaret sırasında olmayabilir ancak önümüzdeki haftalarda bazı olumlu gelişmeler için birçok olanak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiyotis ise DiCarlo ziyaretinin, BM’nin çıkmazın kırılmasını ve müzakerelerin yeniden başlamasını öncelikleri arasında üst sıralarında tuttuğu mesajı verdiğini belirterek, Hristodulidis’in, Stewart’la görüşmesi sırasında, müzakerelere derhal başlama iradesini yinelediğini ve çıkmazın kırılabilmesi için AB’nin sürece daha aktif müdahil olması önerisini izah ettiğini söyledi.

Rum Sözcü Hristodulidis’in, Brüksel dönüşünde Cumhurbaşkanı Tatar ve Colin Stewart’la sosyal bir organizasyonda, bir yemekte bir araya gelme teklifini yinelediğini, önümüzdeki hafta da DiCarlo ve Tatar ile ortak bir görüşmeye hazır olduğunu söylediğini anlattı.

Letimbiotis Hristodulidis’in önceki günkü görüşmede Stewart’a AB’nin, BM himayesi altında olmak şartıyla Kıbrıs sorununa daha aktif müdahil olması önerisini, bu konuda Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşmesini ve Michel’in öneriye olumlu yaklaştığını aktardığını söyledi.

Hristodulidis’in bu önerisine Stevart’ın nasıl yaklaştığı sorulduğunda ise Letimbiotis “BM olumlu bakıyor. AB’yi müzakere sürecinde aktif olması gereken bir ortak görüyor” dedi.

Gazete bir başka haberinde DiCarlo’nun Ada’yı ziyareti sırasında sivil toplum örgütleriyle, kadınlar ve gençlerle bir araya geleceğini ve Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) laboratuvarını ziyaret edeceğini yazdı.

Habere göre DiCarlo’nun Stewart tarafından hazırlanan ve halen yapım aşamasında bulunan ziyaret programında ara bölge ziyareti de yer alıyor.

