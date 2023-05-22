“Descalzi’nin sözlerine katılmıyoruz”

Rum Enerji Bakanı Papanastasiu, Rum yönetiminin, ENI CEO’su Descalzi’nin EastMed’in Türkiye ile anlaşma yapılmadan gerçekleştirilemeyeceği sözlerine katılmadığını belirtti

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Rum yönetiminin, ENI CEO’su Descalzi’nin EastMed’in Türkiye ile anlaşma yapılmadan gerçekleştirilemeyeceği sözlerine katılmadığını belirterek, özetle “bunlar bir özel sektörün görüşleri. Doğu Akdeniz’deki yataklarla ilgili çözümü olan başka birçok şirket var. Mısır çözümü var. Kısa süre önce doğal gazın Ada’da sıvılaştırıldıktan sonra Avrupa’ya nakledilmesi çözümünü sundum” dedi.

Descalzi’nin sözlerinin ENI’yi otomatikman bölgede gerçekleştirilecek planların dışında mı bıraktığı sorusuna olumsuz cevap veren Papanastasiu özetle şöyle devam etti:

“ENI geçmişte de Descalzi’nin ağzından, Türkiye’nin Kıbrıs’ta olan çözümlerin parçası olması gerektiğini dile getirdi. Kıbrıs hükümeti bu görüşü paylaşmıyor. Doğu Akdeniz’den doğal gazın nakil çözümleriyle ilgili kararı özel sondaj şirketleri ve yatırımcılar alacak. ENI bir görüş ifade etmiş olabilir, başka şirketler başka şeyler söylüyor.”

Aynı gazete Hristodulidis hükümetinden, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynağın “son dönemde doğal gaz- Mısır terminalleri, EastMed, İsrail’le enerji ortaklıkları gibi işittiğimiz senaryolardan en mümkün olanı sonuncusudur” dediğini, şunları eklediğini yazdı:

“İsrail ve Kıbrıs doğal gazı için yüzer ya da kara terminali inşa etme konusunda anlaşmayı başarabilirsek Kıbrıs sorununda da olgular değişebilir. O zaman kendi ihtiyaçları için kullanmak üzere Kıbrıslı Türklere de doğal gaz verilmesi ve Türkiye’nin muhtemel ikmali meselesi plana girecek. Bu konular oyunun kurallarını değiştirmek üzere şimdiden ortaya konulabilir.”

Gazete BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın, AB’yi Kıbrıs sorununa müdahil etmeye çalışan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile hafta başında gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklamada “kinayeli bir şekilde, AB Kıbrıs sorunundaki önemli bir ortaktır ancak bilindiği gibi herhangi birinin herhangi bir prosedüre arabulucu olarak girmesi bütün müdahillerin olurunu gerektirir” dediğini hatırlattı.

