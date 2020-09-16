Derinya'da ara bölgede açık hava sineması

“Derinya Belediyesi” tarafından yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisinde ara bölgede açık hava sineması kurulacağının duyuruldu

“Derinya Belediyesi” tarafından, Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede bir açık hava sineması yapımı gündemde.

Alithia ve diğer gazeteler, “Derinya Belediyesi” tarafından yapılan açıklamada, belediye sınırları içerisinde ara bölgede açık hava sineması kurulacağının duyurulduğunu yazdılar.

Açıklamada, belediyenin, İtalya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği, “Point Centre for Contemporary Art” örgütü, BM ve İtalyan sanatçı Rosa Barba’yla ortaklaşa yürütülen bir çalışmayla ara bölgede açık hava sineması yapımı gerçekleştireceği, söz konusu projenin İtalya Parlamentosu ve İtalya Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinci gelerek finansman almaya hak kazandığı belirtildi.

Söz konusu projenin tamamlanmasının ardından sinemanın Derinya Belediyesi’ne kalacağı ve birçok kültürel ve iki toplumlu etkinlik için kullanılacağı belirtilen açıklamada, belediyenin ara bölgede kalan topraklarının gençlerin kullanımına açılabilmesi adına da BM’ye başvuruda bulunulduğu vurgulandı.