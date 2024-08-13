banner913
banner932
Akaryakıta indirim geliyor
Akaryakıta indirim geliyor
7 0
İrem Derici ile muhteşem final
İrem Derici ile muhteşem final
3 0
 
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
21 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
31 0
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
41 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
34 0
banner1032

Denizaltı görüldü

banner1020

banner1045
Denizaltı görüldü
banner971
Limasol kenti açıklarında denizde kano ile gezintiye çıkan bir kişi tarafından hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen denizaltı görüntülendi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail'in hem İran hem de Lübnan ile yaşadığı gerginliklerin ardından, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin GKRY'ye yaptığı askeri yığınak, başta Rum Kesimi'nde ana muhalefet olan AKEL olmak üzere basın tarafından eleştiriliyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.