Denizaltı görüldü

Limasol kenti açıklarında denizde kano ile gezintiye çıkan bir kişi tarafından hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen denizaltı görüntülendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail'in hem İran hem de Lübnan ile yaşadığı gerginliklerin ardından, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin GKRY'ye yaptığı askeri yığınak, başta Rum Kesimi'nde ana muhalefet olan AKEL olmak üzere basın tarafından eleştiriliyor.

