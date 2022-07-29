Dendias ve Kasulidis, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını masaya yatırdı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Güney Kıbrıs temasları çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’le gerçekleştirdiği görüşme ve Kasulidis’in açıklamaları Rum basından geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Türk Sondaj Gemisi İçin Olası Hedefler Altı Tane” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin yeni sondaj için Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde yer alan altı bölgeyi işaretlemiş gibi gözüktüğünü iddia etti.

Gazete, Türkiye’nin hangi noktada sondaj yapacağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karar vereceğini belirtirken, bu konunun dün gerçekleşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias-Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis görüşmesinde de ele alındığını vurguladı.

Haberde, Dendias-Kasulidis görüşmesi sonrasında yapılan ortak açıklamaya da ayrıntısıyla yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Yasadışı Sondajı Beklerken”.

Alithia: “Kasulidis: Sondaj Gerçekleşecek ve Kışkırtıcı Olacak – Sondaj Engellenemez, Diplomatik Yolla Tepki Göstereceğiz”.

