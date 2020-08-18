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Dendias'tan sürpriz ziyaret

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Dendias'tan sürpriz ziyaret
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Rum hükümetiyle istişarelerde bulunmak için, bugün Güney Kıbrıs’a günübirlik sürpriz bir ziyaret gerçekleştiriyor.
Dendias’ın olağanüstü ziyaretinin, Türkiye’nin meydana getirdiği iddia edilen durum yüzünden, gerek Rum kesimi gerek de Atina’da soru işaretleri ve tartışmalara yol açtığı, Dendias’ın beraberindeki kalabalık heyetin başında, Rum hükümetiyle istişarelerde bulunmak için kritik bir zamanda Güney Kıbrıs’a geleceğine dikkati çekildi.
Dendias’ın bu sabah Güney Kıbrıs’a geldiği ve akşam adadan ayrılacağı, Dendias’ın ziyareti sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceği belirtildi.
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’in sabah Dendias’la görüştüğü, Hristodulis'in daha sonra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından bu sabah 11.30’da kabul edildiği Trodos’taki yazlık başkanlık konutundaki görüşmede eşlik ettiği, bunun akabinde iki bakanın baş başa görüşecekleri de belirtildi.
Bakanların görüşmesini heyetlerin katılımıyla yapılacak istişarelerin izleyeceğini, ardından iki bakanın basına açıklamalarda bulunacağını yazan gazete, Dendias’ın ziyaretinin kritik bir zamanda gerçekleştirileceğine işaret edildi.
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