banner480
banner69
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
33 0
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
44 0
 
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
32 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
104 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
20 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
25 0
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
LEFKOŞA’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ TRAFİK IŞIKLARINI DEVRE DIŞI BIRAKTI
32 0
banner529

Demokrasi Yürüyüşü, Güney’de de gündem oldu

banner476

Lefkoşa’da yapılan “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” Rum basınında “Ankara, elini üzerimizden çek” başlığıyla yer aldı

Demokrasi Yürüyüşü, Güney’de de gündem oldu
  
Lefkoşa’da önceki akşam gerçekleştirilen “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” dünkü Rum gazetelerine de yansıdı.
Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İşgal Bölgelerinde Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” başlıklı haber yaptı.
Gazete, AKEL’in de yürüyüşle ilgili açıklama yaparak, Kıbrıslı Türklerin “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” adıyla gerçekleştirdikleri eyleme destek verdiğini kaydederken, Kıbrıslıların iç meselelerine üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın, kendi başına, özgür ve demokratik şekilde karar vermeleri yönünde ortak mücadele vurgusu yaptığını yazdı.
Haber, Alithia’da “Kıbrıslı Türkler Yine Yollarda”, Haravgi’de “Ankara Elini Üzerimizden Çek”, Politis’te “İşgal Bölgeleri: Ankara, Elini Üzerimizden Çek” başlığıyla yer aldı.


 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.