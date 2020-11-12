Demokrasi Yürüyüşü, Güney’de de gündem oldu

Lefkoşa’da yapılan “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” Rum basınında “Ankara, elini üzerimizden çek” başlığıyla yer aldı



Lefkoşa’da önceki akşam gerçekleştirilen “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” dünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “İşgal Bölgelerinde Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” başlıklı haber yaptı.

Gazete, AKEL’in de yürüyüşle ilgili açıklama yaparak, Kıbrıslı Türklerin “Demokrasi ve İrade Yürüyüşü” adıyla gerçekleştirdikleri eyleme destek verdiğini kaydederken, Kıbrıslıların iç meselelerine üçüncü ülkelerin müdahalesi olmaksızın, kendi başına, özgür ve demokratik şekilde karar vermeleri yönünde ortak mücadele vurgusu yaptığını yazdı.

Haber, Alithia’da “Kıbrıslı Türkler Yine Yollarda”, Haravgi’de “Ankara Elini Üzerimizden Çek”, Politis’te “İşgal Bölgeleri: Ankara, Elini Üzerimizden Çek” başlığıyla yer aldı.





