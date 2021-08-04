Delta varyantı yoğun bakımları doldurdu

Korona virüsüne yakalanıp durumu ciddi olan hastaların rekor kırdığı ve şu an Rum kesiminde tedavi gören 289, hastanın 98’inin hastanelerin yoğun bakım üniteleri ile yüksek bağımlılık ünitelerinde (high dependency unit- hdu) tedavisinin sürdüğü bildirildi

Güney Kıbrıs Rum kesiminde, korona virüs pandemisiyle ilgili mücadelenin Yoğun Bakım Ünitelerinde verildiği, çünkü Delta varyantının yoğun bakımları doldurduğu ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Delta Yoğun Bakımları Dolduruyor” başlığıyla manşetten yayımladığı haberinde, korona virüsüne yakalanıp durumu ciddi olan hastaların rekor kırdığını ve şu an Rum kesiminde tedavi gören 289, hastanın 98’inin hastanelerin yoğun bakım üniteleri ile yüksek bağımlılık ünitelerinde (high dependency unit- hdu) tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Rum tarafındaki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde dün tedavi gören kişilerin sayısının 49 olduğunu ve bunların 40’ının entübe olduğunu yazan gazete, 49 hastanın tedavisinin de yüksek bağımlılık ünitesinde sürdüğünü kaydetti.

Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau da açıklamasında, korona virüsüne yakalanan ağır hasta sayısının arttığını ve bunların 40-60 yaş aralığındaki kişiler olduğunu belirtti.

Gazete başka bir haberinde ise, Rum kesiminde birinci doz aşılarını olan kişilerin oranının yüzde 74, tam aşılanmış kişilerin oranının ise yüzde 66’ya ulaştığını kaydetti.

GESİ’YE KAYITLI OLMAYAN KİŞİLER DE AŞI YAPTIRABİLECEK

Alithia gazetesi ise haberinde, önümüzdeki Cuma gününden itibaren Rum tarafında Genel Sağlık Sistemine (GESİ) kayıtlı olmayan veya hak sahibi olmayan kişilerin aşılanmasına da başlanacağını belirtti.

GESİ’ye kayıtlı olmayan kişilerin aşılanmasına 6 Ağustos’tan itibaren başlanacağını kaydeden gazete, GESİ’ye kayıtlı olmayan veya hak sahibi olmayan kişilerin, aşılanmak için kimlik belgesi (kimlik, pasaport), yabancı kayıt formu veya ilgili başvurunun kanıtını ibraz etmesi gerekeceğini ekledi.