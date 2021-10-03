Delta varyantı Güney'de baskın varyant

Rum Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsün Delta varyantının 28 Haziran-18 Eylül döneminde Güney Kıbrıs’ta yüzde 100 hakim olduğunu açıkladı.

Alithia ve diğer gazetelere göre Rum Sağlık Bakanlığı 16 Ağustos-18 Eylül arasında test sonucu pozitif çıkan 282 örnek üzerinde yapılan daha ileri incelemede 211’inde Delta varyantı (B.1.617.2) saptandığını, şimdilik Mu varyantı gibi yeni bir varyant tespit edilmediğini açıkladı.