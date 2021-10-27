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Delta Plus, Güney’e de sıçradı

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Delta Plus varyantı, Güney Kıbrıs’ta da görülmeye başlandı

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Delta Plus, Güney’e de sıçradı
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Güney Kıbrıs’ta eylül-ekim döneminde Covid-19 pozitif olarak tespit edilen 279 kişiden alınan numuneye yapılan özel test sonucunda, iki numunede Delta Plus varyantına rastlandığı haber verildi.
279 numuneden 185’inin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) laboratuvarında, 94’ünün ise Rum Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği yapan özel bir klinik laboratuvarında incelendiğini yazan Alithia gazetesi, Delta Plus varyantının özelliklerinin virüsün bulaşıcılığının arttığını göstermesine rağmen, söz konusu varyantın Güney Kıbrıs’ta tespit edilmesinin, mevcut aşamada, epidemiyolojik ve hastane göstergelerinin ciddi şekilde kötüleşmesine neden olmadığını belirtti.
ÜLKE KATEGORİLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Rum Sağlık Bakanlığının, ülkelerin taşıdığı epidemiyolojik risklerle ilgili yeni bir revize edilmiş değerlendirme yaptığını da yazan gazete, buna göre 6 ülkenin kategorisinin değişeceğini ve bunun 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olacağını kaydetti.
Buna göre Lihtenştayn’ın yeşil kategoriden turuncu kategoriye alındığını yazan gazete, kırmızı kategoride olan Güney Kore’nin ise turuncuya alındığını belirtti.
İspanya, Polonya ve Hollanda’nın ise turuncu kategoriden kırmızı kategoriye alındığını belirten gazete, Rum Bakanlar Kurulunun 15 Ekim tarihli toplantısının ardından ise Umman’ın da ülke sınıflandırmasına eklendiğini ve kategorisinin de kırmızı olduğunu ekledi.

 
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