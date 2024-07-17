Darbecilere çelenk yok

15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesi sırasında ölenler Güney'de anıldı. Anma törenlerinde darbecilerin mezarlarına çelenk konulmadı

Güney Kıbrıs’ta, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesi sırasında ölenler için önceki gün anma töreni düzenlendiği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, darbede ölenlerin anma töreni ile yapılan açıklamalara yer verdiler.

Gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Meclis Başkanı Annita Dimitriu, bazı bakanlar ve milletvekilleri, Yunan Büyükelçisi ve Başpiskopos Yeorgios’un katılımıyla önceki gün “Ay.Konstantinu ve Eleni” Kilisesi’nde ilk önce bir ayinin düzenlendiğini yazdı.

Ayin töreninin ardından, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesi sırasında ölenlerin mezarlarına çelenk konulduğunu yazan gazete, bu yılki anma törenleri sırasında, geçmiş 11 yılda yapıldığı gibi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Başpsikopos Yeorgios’un, darbecilerin mezarlarına çelenk koymadığına dikkati çekti.

Habere göre Hristodulidis, “başka mezarlara da hükümetin çelengini koyup koymayacağı” şeklindeki bir soru üzerine “kendisinin, birisine bağışlama kâğıdı vermek için burada olmadığını” söyledi.

Hristodulidis, o dönemde doğan (1974) Rum Yönetimi Başkanı olarak, 50 yıl sonra, dürüst olmak istediğini, sorumlular olduğunu ancak Rum halkına karşı da dürüst ve cesur olması gerektiğini belirtti.

İleriye gidilmek isteniyorsa dürüst olunması gerektiğini söyleyen Hristodulidis, kendisinin; bağışlama kâğıdı vermek için değil ülkeyi savunanları anmak, hiçbir gerekçesi olmayan darbeyi yoğun bir şekilde kınamak için burada olduğunu ifade etti.

Başpiskopos Makarios’un uzattığı zeytin dalından da söz eden Hristodulidis, Makarios’un doğru olanı yaptığını, bununla birlikte darbenin gerçek sorumlularının ve Kıbrıs’taki cunta iş birlikçilerinin cezalandırılmadığını ve herkesin; bu davranışlarıyla gerçek suçluların cezalandırıldığını düşündüğünü belirtti.

Haravgi gazetesi bir başka haberinde AKEL, EDEK ve Ekologlar milletvekillerinin ve bağımsızların, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e bir mektup göndererek 15 Temmuz 1974’te Başkanlığa saldıran kişilerin mezarlarına çelenk koymaması yönünde çağrıda bulunduklarını yazdı.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e yönelik bu mektubun geçtiğimiz Perşembe günü gönderildiğini yazarken mektubun; DİKO ve DİPA milletvekilleri tarafından imzalanmadığına da dikkati çekti.

