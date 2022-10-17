Dağdan kopan kaya aracı ezdi

Güney Kıbrıs’ın Sykopetra bölgesinde dağdan kopan kaya parçalarının ana yola düşmesi sonucunda yoldan geçen aracı ezdi. Ezilen aracın sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.Rum polisinin verdiği bilgiye göre olay bugün saat 06:45'te Sykopetras - Arakapa yolu üzerinde bir noktada büyük bir kayanın koparak önce yoldan geçen bir araca düşmesine ve ardından yola düşmesine neden oldu.35 yaşındaki sürücünün hafif şekilde yaralanmasının ardından olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı araç sürücüsünü Limasol Devlet Hastanesine kaldırıldı.