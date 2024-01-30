Cuéllar kolları sıvadı

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi Cuéllar dün adaya geldi ve ilk olarak BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile bir araya geldi. İki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına dair ortak zemin arayışında bulunacak Holguin, bugün iki liderle görüşecek

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Konusundaki Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar dün adaya geldi.

Cuéllar, ara bölgedeki UNFICYP karargahını ziyaret etti. Cuellar, Kıbrıs’taki ilk ziyareti kapsamında bugün iki liderle ve ayrıca çeşitli sivil toplum grupları ile bir araya gelecek.

Dün Kıbrıs’a gelen BMGS Kıbrıs Şahsi Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, BM kontrolündeki ara bölgede bulunan karargahta, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart tarafından karşılandı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar bugün liderlerle görüşecek.

İki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına dair ortak zemin arayışında bulunacak Holguin’in bugün saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi bekleniyor.

Rum kaynaklara göre, Holguin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile 9.00'da görüşecek.

Adada çeşitli temaslar yapması beklenen Holguín, kadın ve gençlik örgütlerinin de aralarında olduğu sivil toplum örgüt temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Rum medyası Holguin’in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le bugün yapacağı görüşmelerle Kıbrıs sorununun derinine ineceğine işaret etti

Güney’de yayımlanan Fileleftheros bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşecek olan Holguin’in, müzakerelerin yeniden başlamasına uygun zemin olup olmadığını saptamak için yapacağı uzun temas turu çerçevesinde genç ve kadın grupları da dahil her iki tarafın sivil toplum örgütleriyle temaslarda bulunacağını yazdı.

Gazeteye göre, Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Holguin’in gelişiyle Kıbrıs sorununda bir hareketlilik dönemi başlayacağına işaret ederek, Rum yönetiminin, “önemli” diye nitelendirdiği bu hareketliliği baştan beri istediğini söyledi.

Letimbiotis “müzakerelerin, koptuğu yerden ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına göre yeniden başlaması şartlarının oluşması hedefine katalizör katkı koymak için bu yeni döneme samimî siyasi irade ile giriyoruz” ifadesini kullandı.

Politis “Kolları Sıvayıp İşe Başlıyor” başlığıyla aktardığı haberde, birbirine tamamen zıt iki tutumu yönetmesi gerektiği için işi zor olan Holguin’in, temaslarına çok zor bir konjonktürde başlayacağını yazdı.

Holguin’in, Crans Montana’daki Kıbrıs konferansının çöküşünden 7 yıl sonra iki taraf arasında ortak zemin arayacağını hatırlatan gazete, Rum Yönetimi'nin “ortak zeminin, federasyon ile iki devlet çözümü arasında olmayacağı, uzlaşılmış çerçeve zemininde hareket edileceği ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev/yetkilerinin de bunu dikte ettiği” görüşünde olduğunu yazdı.

Haravgi manşetten “Kıbrıs Sorununun Çözüm Zemini Konusunda Net Tezler” başlığıyla aktardığı haberinde, Holguin’in, müzakerelerin yeniden başlamasına dair kısıtlı ümitlerle Ada’ya geldiğini yazdı.

Atanması doğru istikamette atılmış bir adım olarak değerlendirilmesine rağmen adada oluşan durum nedeniyle Holguin’in görevinin ne kadar zor olduğunun bilincinde olduğu belirtildi.

