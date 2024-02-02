Cuéllar, Kıbrıs Diyalog Forumu ile buluştu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin (BMGS) Kıbrıs Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar, Kıbrıs’taki temasları kapsamında, Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri ile bir araya geldi.

Holguín ile Kıbrıs Diyalog Forumu temsilcileri, dün yapılan görüşmede, “Kıbrıs Diyalog Forumu’nun ve çeşitli paydaşlarının Kıbrıs’taki barış sürecindeki rolünü” ele aldı.

