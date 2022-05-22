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"Crans Montana’da farklı icraatla olgular daha iyi olabilirdi"

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Mavroyannis, AKEL’in, Crans Montana’da "daha uygun icraatta bulunulsa ve ısrar edilseydi çıkmazın kırılabileceği" düşüncesine katıldığını söyledi “sonucu yeniden değerlendirdiğimde, başka icraatla olguların daha iyi olabileceğini kabul etmekte hiçbir zorluk çekmem” ifadesini kullandı

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"Crans Montana’da farklı icraatla olgular daha iyi olabilirdi"

Eski Rum Müzakereci ve 2023 Başkanlık seçiminde AKEL destekli ancak bağımsız adaylığını açıklayan Andreas Mavroyannis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’daki icraatlarına müzakereciliğin doğası gereği tamamen katıldığını söyledi ancak farklı icraatla olguların daha iyi olabileceğini kabul etti.

Haftalık Kathimerini’nin, adaylığını destekleyen AKEL ile siyasi duruşları arasındaki uyum ve uyumsuzluklar hakkındaki sorularına muhatap olan Mavroyannis, AKEL’in, Crans Montana’da "daha uygun icraatta bulunulsa ve ısrar edilseydi çıkmazın kırılabileceği" düşüncesine katıldığını söyledi “sonucu yeniden değerlendirdiğimde, başka icraatla olguların daha iyi olabileceğini kabul etmekte hiçbir zorluk çekmem” ifadesini kullandı.

Mavroyannis, BM Genel Sekreteri son gece, garantilerin kaldırılmasına tek şart olarak çözümün uygulanmasıyla ilgili belgeyi sunduğunda en azından tartışmanın yön değiştirmesine müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bir sonraki Rum Yönetimi Başkanı’nın “taksimi” yönetmesi gerekeceği görüşüne katılıp katılmadığı sorulan Mavroyannis “en büyük hedefi ve muradının taksimi engellemek olduğunu” söyledi, şunları ekledi:

“Kesinlikle böyle bir tehlike var ancak burada olmamın ana nedenlerinden biri de dişimle tırnağımla bunu engellemek. Kıbrıs sorununda federasyondan başka çözüm şeklini görüşemeyiz. Uzlaşılmış zeminde ısrar etmeliyiz. Federasyon bizim için tek mevcut ve tek mümkün çözümdür.

Mavroyannis “MEB’i bölme plan yapmanız istendiği doğru mu” sorusuna karşılık ise “resmî bir şey değildi, bir konuşmaydı. Ben hem buna tamamen karşıydım ve bunu açıkça söyledim, hem de o konuşmayı hiç olmamış addettim” dedi.

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