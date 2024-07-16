"Çözümsüzlük büyük tehlike"

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, 15 Temmuz 1974 Yunan cuntası darbesinin yıl dönümü nedeniyle Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamada bulundu.

Stefanu, Hristodulidis’e o dönemde Başkanlığa saldıran askerlerin mezarlarına çelenk koymaması çağrısında bulundu.

Habere göre Stefanu, geçen yıl yapılan hatanın tekrarlanmaması gerektiğini ve Hükümetin bu kişilerin mezarlarına çelenk koyması halinde, demokratik direniş kahramanlarına bahşedilen onurun geçersiz olacağını söyledi.

Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümsüz kalması halinde tehlikenin büyük olacağını ve statükonun çözüm değil, daimi tehdit olduğunu ifade etti.

