“Çözümsüzlüğün nedeni Türk tutumu”

Atina’da Rum Dışişleri Bakanı Kombos ile görüşen Yunan Dışişleri Bakanı Dendias, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasının esas parametresinin “Türk tutumu” olduğunu iddia etti

Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın dışişleri bakanları önceki gün Atina’da bir araya geldi. Görüşme sonrasında iki bakan basına açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan'daki tren kazasının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile aralarındaki yakın iletişime işaret eden Dendias, "Türkiye ve Yunanistan'daki trajik olaylar iki toplumu yakınlaştırdı ve aramızda bir atmosfer oluştu." dedi.

Dendias, bu atmosferin siyasi seviyede korunup korunmayacağına ilişkin bir sonuca varmak için henüz erken olduğunu belirterek, "Ancak bunu ilişkilerin normalleştirilmesi için değerlendirmeliyiz. Bunun Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında da olumlu etkisi olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Dendias, Kıbrıs sorununa çift taraflı kabul edilecek bir çözüm bulunması için temel parametrenin Türkiye'nin duruşu olduğunu savundu.

Dendias, Kıbrıs sorununun Yunan dış politikasının en önemli ulusal önceliğini teşkil ettiğini ifade etti.

Dendias, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde kalıcı, yaşayabilir ve adil bir çözüm bulunması için desteklerine devam edeceklerini söyledi.

Görüşme sırasında, “AB, ABD ve diğer stratejik ortakların harekete geçirilmesiyle sahte devletin uluslararası açıdan yükseltilmesinin önlenmesi çabalarını” da ele alıklarını söyleyen Dendias, yeni oldu bittilerin önlenmesi çabalarında Rum Yönetimi’nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz’in, AB’nin enerji bağımlılığında ve çevrenin korunmasında katalizör bir rolle ortaya çıktığını ifade eden Dendias, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın bu gidişatta önemli bir rol oynayabileceğinden de söz etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias görüşmede, Doğu Akdeniz bölgesindeki, Yunanistan, Güney Kıbrıs-Mısır, Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail gibi üçlü iş birliklerini ve Yunanistan-Güney Kıbrıs-İsrail-ABD gibi 3+1 şeklindeki oluşumların üzerinde de durduklarını belirtti.

KOMBOS

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos da, Yunanistan’ın Kıbrıs sorununa uzun süreden beri verdiği destekten söz etti ve ortak vizyonlarının Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunundan bahseden Kombos, kendilerinin bölücü çözümleri veya Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözümü kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

Kombos, amacın; Kıbrıs sorununun, her zaman üzerinde uzlaşmaya varılan BM çerçevesinde, siyasi eşitlik ve BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde, iki kesimli iki bölgeli çözüm bulunması olduğunu ifade etti.

Yakın gelecekte üstlenilecek inisiyatiflerle müzakerelerin yeniden başlamasına olanak tanıyacak koşulların yaratılacağını umut ettiklerini ifade eden Kombos, bu çerçevede AB’nin katkısının oldukça önemli olduğuna da dikkati çekti.

Kombos, kapalı Maraş bölgesindeki “yasa dışılığın” devam ettiğini savundu ve Ankara’nın yeni oldubittiler yaratarak başka bir boyutta hareket ettiğini ileri sürdü.

Her zaman için tetikte olduklarını söyleyen Kombos, Maraş’ın BM himayesine verilmesi dışındaki her türlü başka bir gelişmenin, uluslararası meşruiyetin ihlalini teşkil ettiğini de vurguladıklarını belirtti.