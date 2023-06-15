“Çözüm, BM çerçevesinde bulunmalı”

AP Başkanı Metsola, Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs’ın değil, Avrupa’nın da sorunu olduğunu söyledi ve “AB’nin müzakerelere daha etkin katılımının katkı sağlayabileceğini ancak çözümün BM çerçevesinde bulunması gerektiğini” belirtti

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, "Kıbrıs sorununda İleri gitmenin tek yolunun BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde iki toplumlu iki kesimli, federal ve egemen bir Avrupa devletinin var olmasıdır” açıklamasında bulundu.

Güney’de yayımlanan Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Avrupa Parlamentosu konuşması sonrasında AP Başkanı Roberta Metsola’yla görüşmesi ve sonrasında yapılan açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre, Metsola, “Kıbrıs sorununun sadece Kıbrıs’ın değil, Avrupa’nın da sorunu olduğunu” iddia etti. Metsola, “AB’nin müzakerelerin tüm aşamalarına daha etkin katılımının katkı sağlayıcı olabileceğini ancak çözümün BM çerçevesinde bulunması gerektiğini” vurguladı.

Metsola, “ AB, uygun vasıflara sahip bir danışmanla, müzakerelerde yeni bir ivmeye ve müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabilir” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs bölünmüş olduğu sürece Avrupa hiçbir zaman bir bütün olmayacak” vurgusu yapan Metsola, “Adanızı BM barış planı çatısı altında yeniden birleşmiş görme arzusunda yalnız değilsiniz” şeklinde şeklinde devam etti.

Metsola açıklamasının devamında, Hristodulidis’le mülteci göçü sorunlarını da ele aldıklarını belirterek, “Hiçbir üye devletin göç sorununu tek başına yüklenemeyeceğini ve yeni göç kanunlarına ilişkin anlaşmanın çok iyi bir haber olduğunu” ifade etti.

