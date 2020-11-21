Covid 19 aşısı Ocak başında gelebilir

Sağlık Bakanı Pilli,Kovid-19 aşısını Ocak’ın başında KKTC’de yapabileceklerini açıkladı



Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye’nin Çin’den 50 milyon Kovid-19 aşısı alacağını, alınacak aşılardan deneme olarak Türkiye’de 700-800 civarında sağlık çalışanına aşı yapıldığını belirtti.

Pilli, Türkiye’den aşının KKTC’ye gelmesiyle ilgili olarak “Belki aralık içerisinde, belki Ocak’ın başında burada da aşı yapabiliriz. Aşılarla ilgili bazı şeyler bir ay sonra netleşecektir” dedi.

Pilli, “2021’de dünyada Covid’in kontrol altına alınacağını düşünüyorum” dedi.

İKİ AŞI VE 45 GÜN

Pilli, Covid-19’a karşı uygulamanın iki aşı şeklinde olduğunu, ikinci aşının ilk aşıdan 3 hafta sonra yapılması gerektiğini ve antikorun 45 gün sonra arzu edilen seviyeye çıktığını belirtti.

GRİP AŞILARINDA SIKINTI

Ülkede henüz bir grip salgının bulunmadığını da belirten Pilli, Türkiye’nin de grip aşısı bulmada sıkıntı yaşadığını, Türkiye’ye geldikten sonra aşının KKTC’ye de geleceğini ifade etti. Pilli, özel bir şirketin bin 300 civarında grip aşısı getirdiğine işaret etti.

Hükümet boşluğuna rağmen sağlıkla ilgili çalışmaların devam ettiğini, 2020’nin sağlık yılı ilan edildiğini belirten Pilli, Girne Amerikan Hastanesinin tamamlanması için 63 milyon TL bloke edildiğini, tıbbi aletlerin alınması için 10,5 milyon ayrıldığını, Güzelyurt Hastanesinin üçüncü etabının tamamlanması gerektiğini, Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir hastanenin projesinin de hazır olduğunu ifade etti.

