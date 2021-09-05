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Covid-19'a yakalanan bebeğin durumu kritik

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Covid-19'a yakalanan bebeğin durumu kritik

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle entübe halde yoğun bakımda tedavi gören bebeğin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, bebeğin Covid-19’a bağlı “MIS-C” (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) hastalığıyla da boğuştuğunu ve aynı sendromla boğuşan 9 ve 12 yaşında iki çocuğun daha hastanede tedavi gördüğünü yazdı.

Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’ta Covid-19’un “Delta” varyasyonunun yüzde 100 hakim olduğu ve yeni bir tehdit olan “Mu” varyasyonuna henüz rastlanmadığı belirtildi.

Gazete, bir diğer haberinde de, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, aşılanmamayı telkin eden ve kısıtlayıcı tedbirlere karşı çıkan bazı din adamlarının bulunduğuna dair şikayetler aldığını ve bu yönde telkin veren din adamlarını cezalandıracağını açıkladığını yazdı.

Habere göre II. Hrisostomos, konunun 9 Eylül’deki Sen Sinod Meclisi toplantısında ele alınacağını ve verilebilecek cezalar arasında maaş kesintisi ile süresiz izne çıkarılma gibi cezaların bulunabileceğini belirtti.

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