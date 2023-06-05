Conis, müzakerelere bile karşı

Rum İstihbarat Teşkilatı’nın başına ve Millî Güvenlik Kurulu koordinatörlüğüne atanan Eski Rum lider Papadopulos’un baş danışmanı Tasos Conis'in BM’ye, AB’ye, çözüme, hatta müzakerelere karşı olduğu belirtiliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorununu, Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) başına ve Millî Güvenlik Kurulu (MGK) koordinatörlüğüne Tasos Conis'i ataması gündem olmaya devam ediyor.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi konuya ilişkin haberinde, "iki bölgeli-iki toplumlu siyasi eşitliğe dayalı federasyona bağlı olduğunu savunan Hristodulidis’in çözüm yönündeki her türlü fikir ya da plan yanında müzakereleri dahi reddeden akıl hocası Tasos Conis’e emanet ediyor" ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs sorunu: Yirmi Yıl Geriye… Retçi Başkanlık Sarayı’nın Ana Kapısından Dönüyor” başlığıyla manşetten verilen haberde, Rum liderin Kıbrıs sorununu, Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) başına ve Millî Güvenlik Kurulu (MGK) koordinatörlüğüne atadığı, “BM’ye güvenmeyen, AB’nin Kıbrıs sorununa müdahil olmasını istemeyen Conis’e teslim ettiği" değerlendirmesi yapıldı.

Gazete, Conis’in, BM’ye, AB’ye, çözüme, hatta müzakerelere karşı olduğu iddiasını kanıtlamak için Nikos Hristodulidis ve Tasos Conis’in Mont Pelerin süreci ve sonrasındaki söylem ve eylemlerini de aktardı. Gazetenin aktardığı bazı ilgi çekici söylem ve eylemler şöyle:

"Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis Kasım 2016’da, yani Mont Peleran’da ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile 12 Ocak 2017’de Cenevre konferansı için anlaşmaya vardığında Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Mavroyannis’e telefon ederek 'yapamam. İstifa edeceğim çünkü ülkeme ihanet ederek siyasi başlığı kapatamam' dedi.

Ekim 2016'da Anastasiadis, Mustafa Akıncı'nın masaya koyduğu önerilerin anlaşma menzilinde olduğunu kabul etmişti ve anlaşmaları uyarınca haritaların sunulması, güvenlik ve garantiler başlığının görüşülmesi için konferans tarihini belirlemeleri gerekiyordu. Anastasiadis beşli konferans tarihini kabul etme niyetini söylediğinde, Hristodulidis'in Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias ile istişare etmek istemesini salık verdiğini ve Anastasiadis'e, 'kabul ederse uçağa atlayıp Lefkoşa'ya döneceği' tehdidinde bulundu.

Hristodulidis’in Anastasiadis’in niyetlerine karşı çıktığı o günlerde Roma Büyükelçisi olan Tasos Conis analiz makale kaleme alarak Anastasiadis’i 'Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işlevsiz addeden Türkiye’nin de katılacağı bir konferansa gitmeyi kabul ettiği' için doğrudan eleştirdi. Conis, 'Kıbrıs Cumhuriyeti’nin (federasyona) evrilmesiyle, var olan tehlikeler ve Türk maharetleriyle ilgili' bazı konuları gündeme getirdi..

Tasos Conis, BM tarafından sunulan ilk kapsamlı plan olan Annan Planı'nın Rum tarafınca reddedildiği 2004’te Rum Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos’un baş danışmanıydı..

Conis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le görüşmesi öncesinde 14 Mart 2021’de Fileleftheros gazetesine verdiği söyleşide, Anastasiadis’i 'bizi, emrivakileri kabule sürüklüyor. Ağır ama istikrarlı şekilde, müzakereler ve anlaşma aracılığıyla istila ve işgalin emrivakilerini kabule sürükleniyoruz' ifadesini kullandı.

Conis, aynı söyleşide, süratle egemen eşitliği gündeme getireceği için siyasi eşitliği reddetti. 11 Şubat 2014 anlaşmasını da iki bölgeli iki toplumlu federasyonu öngördüğü için reddetti, Türk tarafından yana taraf tuttuğu gerekçesiyle BM’ye de karşı çıktı."

