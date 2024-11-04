"Çoklu görüşmenin beşli olacağını düşünüyoruz"

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kıbrıs sorununda çok taraflı görüşmeleri BM Genel Sekreteri Guterres’in önerdiğini açıkladı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyaretini değerlendirdiği söyleşisinde, Kıbrıs sorununda çok taraflı görüşmeleri BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önerdiğini açıkladı

Rum Dışişleri Bakanı Kombos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ABD ziyaretini değerlendirirken “gerçekten bağımsız bir Kıbrıs’ın bölgedeki dengeleyici rolünü güçlendirebileceğini fark ediliyor.” dedi.

Kombos, Fileleftheros’a verdiği özel söyleşide “Washington’un, özellikle mevcut konjonktürde Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki ortağı olarak Güney Kıbrıs’ın istikrarlılığını ve muteberliğini tanıdığını” söyledi. Kombos, Dış politikalarını, ABD ile Stratejik Diyalog ve çok düzeyli iş birlikleri çerçevesinde önümüzdeki dönemde net sonuçlar verecek şekilde sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın gerek “Amalteia” adını verdikleri Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırılması gerek “Estia” planı çerçevesinde yabancı uyruklu sivillerin savaş bölgesinden tahliyesi konusundaki rollerinin takdir gördüğünü anlatan Kombos, “İlk stratejik Diyaloğun geçen hafta başarıyla tamamlanmasından sonra Kıbrıs-ABD Ortak Beyanında kaydedilen ikili ilişkilerimizde artık çok somut bir eşleşme vardır.” dedi.

Konstantinos Kombos, Hristodulidis’in Biden ile iki taraf arasındaki iş birliği çerçevesinde gerek savunma ve güvenlik gerek yatırım ve enerji konularında atılacak daha ileri adımları, Amerikan ambargosunun kısmi kaldırılması süresinin uzatılmasını, RMMO ve Rum polisi mensuplarının ABD’deki askeri ve polis okullarında eğitim görmesi de dahil savunma işbirliğinin güçlendirilmesine dair 2024-29 Yol Haritasının daha da ileri götürülmesini ve vizelerin kaldırılmasını görüştüğünü söyledi.

Kombos, ABD ile güçlenen ikili iş birliklerinin “Herkese barış, güvenlik ve istikrar sağlayacak farklı bir Doğu Akdeniz’in ancak böyle olumlu sinerjilerle inşa edileceğini herkesin anlayacağı şartları oluşmasına katkı koyduğunu” da savundu.

Gazetenin, New York’ta gerçekleştirilen gayriresmi görüşmenin devamının olup olmayacağı, gayriresmi çok taraflı konferansın ne zaman yapılacağı sorusuna karşılık, “Önce sonraki adımların ön hazırlığını yapacak kişinin atanması gerekir ki bu kişi BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo olacak görünüyor.” Diyen Kombos şunları ekledi:

“Zamanlama konusunda tutumumuz, sonraki adımlara süratle ilerlemektir. Her halükarda görüşmenin genişletilmesini Sayın Guterres önerdi, biz de kabul ettik ve beşli olacağını düşünüyoruz. Bu tezi, gayriresmi yemek öncesinde Başkan Hristodulidis’in ziyaret ettiği İngiltere de paylaşıyor. İngiltere Kıbrıs sorunuyla ilgili konferanslara katılımının kendiliğinden anlaşılır olduğunu düşünüyor.”