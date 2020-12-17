Çocukları internet üzerinden kandırmaya çalışan sapık tutuklandı

Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir devlet okulunda müzik öğretmenliği yapan ve internet üzerinden çocukları kandırıp cinsel olarak istismar etmeye çalışan 54 yaşındaki şahıs polis tarafından tutuklandı.

Habere göre öğretmen, küçük yaştaki oğlunun erişkin birisi ile özel bir internet uygulaması üzerinden konuştuğunu ve bu kişinin küçük oğlunu, cinsel maksatlarla görüşmeye ikna etmeye çalışıldığını fark eden annenin şikayeti üzerine tutuklandı. Öğretmenin evinde yapılan aramada 6 bilgisayar, 21 taşınabilir bellek, 3 cep telefonu, bir tablet ve 15 hard disk bulundu ve ileri inceleme için müsadere edildi.

Politis ve diğer gazetelerin polis bültenine dayandırdığı habere göre, “cinsel maksatla çocuk avına çıkmak ve ahlaka aykırı mesajlar göndermek” suçlamasıyla tutuklanan öğretmen hakkında dün mahkemeden 6 gün tutuklama emri alındı.