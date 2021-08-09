Çocuğu engerek ısırdı

Limasol’da engerek tarafından ısırılan 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi görüyor.
Haravgi ve Fileleftheros’un haberine göre evinin önünde oynadığı sırada yılanın elinden ısırdığı çocuk Limasol Devlet Hastanesi’ne, ardından da Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Makarios Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuğa panzehir verildiği ve sağlık durumunun riskli olmadığı da kaydedildi.
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