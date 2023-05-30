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Çin ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuş konusu görüşüldü

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Çin ile Güney Kıbrıs arasında direkt uçuş konusu görüşüldü
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Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in dün Çinli meslektaşı Li Qun ile görüştüğü bildirildi.
Haravgi gazetesi, iki müsteşarın Güney Kıbrıs ile Çin arasında turizm alanındaki işbirliğinin daha da ileriye götürülmesini ve iki ülke arasında direkt uçuş yapılması konusunu ele aldıklarını yazdı.
Gazete, iki müsteşarın Temmuz ayının sonuna doğru düzenlenecek çevrimiçi konferansta Karşılıklı Anlayış Memorandumu imzalanmasıyla, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaştıklarını kaydetti.
Haberde, Qun’un Kumis’i Çin’e davet ettiği ifade edildi.
 
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