“Çıkmazın aşılması için her çabayı göstereceğim”

Rum lider Hristodulidis, Kıbrıs sorundaki çıkmazın aşılması adına mümkün olan her çabayı göstereceğini belirtti

BM Genel Sekreteri’nin İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP raporları önceki gün resmi belge olarak yayınlanırken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulundular.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, “Guterres’in Maraş’taki Gelişmeler Konusunda Endişeleri – BM Genel Sekreteri Her İki Lidere Hemen Eyleme Geçme Çağrısında Bulundu – Lefkoşa’dan Olumlu Bakış – Hükümet Danışman Atanması Açıklamasını Memnunlukla Karşıladı” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP raporlarının resmi belge olarak yayınlandıklarını yazdı.

Gazete, Guterres’in UNFICYP raporunda, “her iki lideri, bir an önce aralarındaki güvensizliği ortadan kaldıracak faaliyetler üstlenmeleri” çağrısında bulunduğunu, “kapalı bölge Maraş’taki olası yeni gelişmelerden ötürü endişe duyduğunu” ve “BM’nin danışman ataması konusunda tarafların uzlaşıya varmasının önemli bir adım olacağını” vurguladığını aktardı.

BM raporlarında Türkiye ve KKTC’den gelen ilk tepkilerin, iyimser olabilme konusunda pek fazla imkan bırakmadığı yorumunda da bulunan gazete, Rum hükümetinin ise “bardağın yarısını boş görmek yerine dolu kısmını görmeyi tercih ettiğini” belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorundaki çıkmazın aşılması adına mümkün olan her çabayı göstereceği” iddiasını yineledi.

Rum Hükümet Sözcüsü Letimbiotis ise önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin yaptığı basın açıklamasında, BM Genel Sekreteri’nin danışman atamasına yönelik desteğini dile getirmesinden ve Kıbrıs sorununa, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde adil kalıcı ve bütünlüklü bir çözüm bulunması taahhüdünden memnuniyet duyduklarını ifade etti.