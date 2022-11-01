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Çıdan cinayetinde 6 personel açığa alındı

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41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın Rum cezaevinde dövülerek öldürülmesinin ardından Cezaevi’nde 1’i çavuş, 5’i de gardiyan olmak üzere toplam 6 kişi açığa alındı

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Çıdan cinayetinde 6 personel açığa alındı
 
 
 
Güney Kıbrıs’taki Merkezi Cezaevi’nde mahkum olarak bulunan 41 yaşındaki Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili cinayet soruşturması devam ediyor.
Olayın araştırılması kapsamında 6 personelin açığa alındığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi internet sitesi, Merkezi Cezaevi Müdürü Anna Aristotelus'un, Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın hücresinde öldürülmesiyle ilgili disiplin soruşturması açılması yönünde talimat verdiğini yazdı.
Aristotelus, konu hakkında yaptığı açıklamada ise olayın araştırılması amacıyla Merkezi Cezaevi’nden 1’i çavuş, 5’i de gardiyan olmak üzere toplam 6 kişinin açığa alındığını ifade etti.
Öte yandan meseleyle ilgili 8 mahkum tutuklandı. Tutuklanan zanlıların isimleri şöyle:
Dergah Kaya, Reza Mohammadian Sharif, Polikarpos Lakatamitis, Emrullah Bargatayin, Abdulkadir Abdulkadir, Veysi Badur, Sefer Karaduran, Ferhat Çelebi.
 
 
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