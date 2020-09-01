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“Chevron” ve “Noble Energy” şirketlerinden Anastasiadis'e güvence

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“Chevron” ve “Noble Energy” şirketlerinden Anastasiadis'e güvence
 “Chevron” ve “Noble Energy” şirketlerinin, Doğu Akdeniz’deki stratejik enerji planları çerçevesinde “Afrodit” yatağının geliştirilmesine önem verdiklerini dün yeniden teyit ettikleri bildirildi.
Alithia gazetesi, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un dün yaptığı yazılı açıklamada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, “Chevron” şirketi CEO’su Michael Wirth ve “Noble Energy” şirketi CEO’su David Stover ile telekonferans görüşmesi yaptığını ve görüşmede, “Afrodit” yatağının öneminden bahsedildiğini kaydettiğini yazdı.
Habere göre Kusios, görüşmede “Afrodit” yatağının geliştirilmesinde koronavirüs pandemisi nedeniyle yaşanan gecikmeye rağmen, en kısa sürede çalışmalara başlanması konusunda niyet belirtildiğini ifade etti.
Kusios, şirket yetkililerinin koşullar elverdiğinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceklerini belirttiklerini kaydetti.
Anastasiadis’in, iki şirketin yetkililerinin yaptığı açıklamalardan memnun olduğunu ifade eden Kusios, Rum Hükümeti’nin şirketlerle işbirliği yapma ve ortak hedefler doğrultusunda her türlü kolaylığı sunmaya hazır olduğuna vurgu yaptı.
Haberde, görüşmeye Rum Enerji Bakanı Natasa Pilidu’nun da katıldığı belirtildi.
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