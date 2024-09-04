Chevron şirketi, Afrodit yatağının geliştirilmesi için iş birliği çağrısı yaptı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki Afrodit yatağında söz sahibi olan Chevron şirketinin, Rum Yönetimi’ne sunduğu güncellenmiş planın ardından ilk kez resmi açıklamada bulunduğu bildirildi.

Politis gazetesi, Chevron’un açıklamasında, Rum Hükümeti de dahil tüm tarafların, Afrodit yatağının geliştirilmesi için iş birliği yapması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Chevron, herkesin ortak bir hedef çerçevesinde aynı çizgide olması gerektiğini ve bu hedefin de, gerek Rum Yönetimi, gerekse Avrupa'ya ve uluslararası piyasalara fayda sağlayacak Afrodit yatağının geliştirilmesi olduğunu kaydetti.

Chevron, operasyonel imkanlar göz önünde bulundurulduğunda, bu iş için kendilerinin uygun bir ortak olduğuna işaret ederek, güncellenmiş planın, 2019 yılında yapılan planın iyileştirilmiş hali olduğunu ve bu plandan hem kendilerinin, hem de Rum Hükümetinin faydalanacağını belirtti.

