Chevron, Afrodit konusunda Rum hükümetiyle uyuşmazlık içinde

Güney Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan Afrodit doğalgaz yatağına ilişkin Chevron şirketi ile Rum hükümeti arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Politis gazetesi, “Chevron Afrodit Konusundaki Tezinden Vazgeçmiyor” başlığı altında verdiği haberinde, Chevron şirketi ile Rum hükümeti arasında, Afrodit doğal gaz yatağının işletilmesi konusundaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü iddia etti.

Gazete, Afrodit doğalgazının değerlendirilmesi konusundaki görüş ayrılığının, doğal gazın işlenerek borular aracılığıyla Mısır’a gönderilmesini sağlanması amacıyla yatağın olduğu bölgeye FPU (yüzer güç ünitesi) inşa edilmesi konusunda olduğunu vurguladı.

Şirketin, maliyetleri düşürmek için "FPU inşasından vazgeçmeyi" ve "5 yerine 3 sondaj gerçekleştirmeyi" öngördüğünü yazan gazete, Rum hükümetinin ise FPU platformu inşa edilmesine büyük önem verdiğini aktardı.

Gazete, önümüzdeki hafta içerisinde şirket ve hükümet yetkilileri arasında yoğun temaslar yapılacağını belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise New York’ta Chevron CEO’su Clay Neff’le bir görüşme yaptığını vurguladı.

Habere göre, Neff, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, hem şirketin, hem de Rum hükümetinin Afrodit yatağının kullanımına verdikleri stratejik önemi vurguladıklarını, Hristodulidis’in ise, ortak amaçlara ulaşmak adına yapıcı tutum izleyecekleri sözünü verdiğini dile getirdi.

