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Cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalışan gardiyan yakalandı

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Cezaevine uyuşturucu madde sokmaya çalışan gardiyan yakalandı
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Rum Merkezi Cezaevine, bir mahkuma iletilmek üzere uyuşturucu madde sokmaya çalışan bir gardiyan yakalandı.
Politis ve diğer gazeteler, Rum Narkotik Polisi’nin aldığı bir ihbarı değerlendirmesi sonrasında Rum Merkezi Cezaevinde gardiyanlık yapan 45 yaşındaki bir şahsın aracını durdurarak yaptığı aramada, “A4” tip uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdılar.
Haberde, gardiyanın aracında “9 adet bonzai tipi uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı” ele geçirildiği belirtilirken 45 yaşındaki gardiyan ve gardiyanla aynı araçta bulunan, cezaevindeki tutuklunun yakınları olduğu belirtilen iki kişinin daha tutuklandığı ifade edildi.
 
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