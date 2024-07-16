banner913
banner932
"FETÖ sinsice çalışan bir casusluk örgütüdür”
15 0
Yine kaza yine ölüm
Yine kaza yine ölüm
33 0
 
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
KTSYD Yılın Başarı Ödülleri veriliyor
21 0
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
Gönyeli-Boğazköy ana yolunda ölümlü kaza…
68 0
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
BTM 2. Lig yarı final kuraları çekildi
70 0
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
Kıb-Tek, dolandırıcılık maksatlı kurulan sitelerle ilgili halkı uyardı
27 0
Ayia Napa’da bıçaklama
Ayia Napa’da bıçaklama
51 0
banner1032

Cezaevine drone ile paket gönderdiler

banner1020

banner974
Cezaevine drone ile paket gönderdiler
banner971
Güney Kıbrıs'ta Merkezi Cezaevi gardiyanlarının, geçtiğimiz Pazar akşamı, cezaevinde iki paket taşıyan drone tespit ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Merkezi Cezaevi gardiyanlarının, drone tespiti üzerine bunu takibe aldıklarını, daha sonra paketlerin mahkumların bulunduğu hücrenin yakınına bırakıldığını belirlediğini yazdı.
Habere göre, paketlerde yapılan aramada cep telefonu ve telefon şarj cihazları bulundu.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.