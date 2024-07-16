Cezaevine drone ile paket gönderdiler

Güney Kıbrıs'ta Merkezi Cezaevi gardiyanlarının, geçtiğimiz Pazar akşamı, cezaevinde iki paket taşıyan drone tespit ettiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Merkezi Cezaevi gardiyanlarının, drone tespiti üzerine bunu takibe aldıklarını, daha sonra paketlerin mahkumların bulunduğu hücrenin yakınına bırakıldığını belirlediğini yazdı.
Habere göre, paketlerde yapılan aramada cep telefonu ve telefon şarj cihazları bulundu.
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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