Cesedi mumyalamaya kalkmışlar

Kiracıköy yakınlarındaki ara bölgede bir kadın cesedinin bulunmasının ardından Rum polisinin yürüttüğü soruşturmada, tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Geçtiğimiz günlerde “Athienu” (Kiracıköy) yakınlarında ara bölgede bir tarlada bulunan kadın cesedine ilişkin soruşturma sürerken olayla ilgili önceki gün iki erkek daha tutuklandı.Rum polisinin incelemeleri, cinayet kurbanının beyaz tenli, Avrupalı bir kadın olduğunu ortaya koydu.İlk olarak tutuklanan 32 yaşındaki Mısır uyruklu şahsın ardından önceki gün de 31 ve 36 yaşlarında, yine Mısır uyruklu iki erkek şahıs daha tutuklandıRum polisi, cinayetin yaklaşık beş ay önce işlendiğini ve kadının battaniyeler ve naylonlara sarılarak üç kişi tarafından Lefkoşa’da atılı olduğu yerden çıkarılarak, bulunduğu noktaya bırakıldığını düşünüyor.Rum haber kaynaklarına göre, henüz kimliği açıklanmayan yabancı uyruklu kadını 32 yaşındaki Mısırlı, bir apartman dairesinde öldürdü, ardından bir süre dairede sakladığı ceset kokmaya başlayınca evin yakınlarındaki su kuyusuna attı. Daha sonra iki suç ortağı ile birlikte cesedi bulunduğu tarlaya gömdüler, bir başka zaman gidip cesede ‘kostik asit’ dökerek mumyalamaya kalktılar, son olarak da yakmaya niyet ettiler.Akıncılar ile Kiracıköy’ü (Athienu) birbirinden ayıran ara bölgedeki bir tarla içerisinde ‘ileri derecede çürümüş’ olarak bulunan kadın cesediyle ilgili şok edici gelişmeler yaşandı.Rum polisi, cesedin üzerine bir çeşit nem ve koku çekme özelliğine sahip ‘kostik asit’ isimli kimyasal bir maddenin döküldüğünü belirledi. Bu durum ise birçok haber kaynağına ‘mumyalama’ olarak yansıdı.Rum haber kaynaklarından edinilen bilgiye göre cinayete kurban giden kadının kimliği henüz açıklanmadı, ancak kadının geçtiğimiz gün gözaltına alınan 32 yaşındaki Mısır uyruklu kişiyle ilişkisinin olduğu belirlendi.Polis, cinayetin baş şüphelisi olarak tutuklanan Mısır uyruklu kişinin yanı sıra olayla bağlantısı olduğu belirlenen 31 ve 36 yaşlarındaki iki kişiyi daha tutukladı. Güney Kıbrıs’taki Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan cinayet zanlılarıyla ilgili mahkemenin 8 gün tutukluluk kararı verdiği açıklandı. Bu arada adli tıp uzmanlarının ceset üzerinde yaptığı otopsinin cinayet kurbanın ‘mumyalama’ durumunda olması yüzünden henüz tamamlanamadığı belirtildi.Rum haber kaynakları, ülkede kan donduran kadın cinayetinin detaylarını paylaştı. Lefkoşa’nın Eylence bölgesinde bulunan bir apartman dairesinde öldürülen kadının bir süre söz konusu evin yatak odasında saklandığı ancak cesedin kokmaya başlaması üzerine önce evin 200 metre yakınındaki bir su kuyusuna atıldığı, haftalar veya aylar önce de Kiracıköy’deki tarlaya gelişigüzel gömüldüğü belirtildi.Haber kaynaklarına göre, cinayet kadınla ilişkisi olduğu belirlenen 32 yaşındaki Mısır uyruklu kişi tarafından işlendi. Cinayete karışan diğer zanlıların ise suçu örtbas etmeye çalıştığı bildirildi. Cinayetin işlenmesinden sonra, cinayet zanlılarının cesedin gömüldüğü yere gelerek cesede ‘kostik asit’ döktüğü kaydedildi.Bu arada cinayet zanlılarının daha sonra yanlarına yanıcı madde alıp tekrardan bölgeye gelerek cesedi yakmak istediği belirtildi. Ancak bu eylemi neden gerçekleştiremedikleri henüz açıklanmadı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında cinayetin baş zanlısı olan 32 yaşındaki Mısır uyruklu kişinin evinde mahkeme emriyle arama yapıldığı kaydedildi. Polisin, söz konusu evden çok sayıda emare ele geçirdiği açıklandı.