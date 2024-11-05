banner913
banner932
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
Yeni sınır kapılarının açılması konusu
36 0
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
“Bağımlılıkla Mücadele Semineri” düzenlenecek
24 0
 
Dünyanın gözü ABD’de
Dünyanın gözü ABD’de
18 0
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış
30 0
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
İncirli’de tartıştığı kadını ciddi şekilde darp eden şahıs tutuklandı
64 0
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
Erhürman: “Şu anda Meclis’i yönetme yetkisi sadece Fazilet Özdenefe’dedir”
28 0
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu
CTP, Cumhuriyet Meclisi'nde oturumu "Meclis Başkanlığı Seçimi" gündemiyle açma girişiminde bulundu
28 0
banner1059

Canlı hayvan ticareti yapan çete çökertildi

banner1020

Rum Veteriner Dairesi’nin, gümrük makamları iş birliği sonucu, canlı hayvan ticareti yapan bir çetenin çökertildiği belirtildi.

banner1045
Canlı hayvan ticareti yapan çete çökertildi
banner971
Fileleftheros gazetesi Veteriner Dairesi’nin, yurt dışından evcil hayvan getirerek yasa dışı satış yapan kişileri tespit ettiğini yazdı.
Gazete bu kişilerin sık sık yurt dışına çıktıklarını, ülkeye dönüşlerinde ise köpeklerin kendilerine ait gibi gösterdiklerini ve daha sonra sattıklarının ortaya çıkarıldığını belirtti.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.