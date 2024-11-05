Canlı hayvan ticareti yapan çete çökertildi

Fileleftheros gazetesi Veteriner Dairesi’nin, yurt dışından evcil hayvan getirerek yasa dışı satış yapan kişileri tespit ettiğini yazdı.
Gazete bu kişilerin sık sık yurt dışına çıktıklarını, ülkeye dönüşlerinde ise köpeklerin kendilerine ait gibi gösterdiklerini ve daha sonra sattıklarının ortaya çıkarıldığını belirtti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.