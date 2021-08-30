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Çalıntı araçtan 400 mermi çıktı

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Çalıntı araçtan 400 mermi çıktı
Baf “APOP” spor kulübüne ait geçtiğimiz Aralık ayında çalınan aracın içerisinde çok sayıda mermi bulundu.
Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin çalıntı aracın içerisinde 400 adet farklı kalibrelik mermi bulduğunu yazdı.
 
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